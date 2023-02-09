Четверг, 9 Февраля 2023 12:37

АрмИнфо.Промокоды в БК – это купоны, которые выгодны обеим сторонам беттинга. Букмекерские конторы с помощью них расширяют пользовательскую базу, мотивируют гостей регистрироваться, удерживают постоянных клиентов.

Для игроков же это возможность снизить финансовый риск или вовсе поиграть без вложений. Именно по этой причине каперы, прежде чем создать счет на платформе оператора беттинга, стараются найти хороший код, обеспечивающий выгодный бонус. Список всех промокодов можно найти на странице https://stavkinasport.com/promokody-bk/.

Как новичку использовать промокод в БК

Любой код представляет собой уникальное сочетание из букв, цифр и/или символов, которые надо использовать на официальной площадке спортивного оператора. Комбинации всегда уникальны, у всех имеется определенный срок действия и пр. нюансы.

Что делать, если капер – новичок:

Сначала ищут вознаграждение по промокоду. Сделать это легко: в любой системе поиска вводят запрос, после посещают партнерские порталы, спортивные сообщества. Здесь всегда есть актуальные вариации, которыми может воспользоваться любой пользователь. На втором этапе нужно войти в букмекерскую компанию – с телефона или компьютера, а потом зарегистрироваться. Создают аккаунт через заполнение формы, соцсети, по телефонному номеру или др. способом. Важно указывать актуальные и достоверные сведения. В специальном окошке указывают актуальную комбинацию. Данная строка присутствует не всегда при регистрации на платформе. Если ее нет, значит, просто открывают учетную запись. На последнем этапе надо принять условия беттинга на сайте, подтвердить совершеннолетний возраст.

Если новичку не удалось воспользоваться кодом на этапе открытия аккаунта, нужно сразу после авторизации войти в ЛК, найти раздел «Промокод» или «Бонусы», ввести комбинацию, а потом кликнуть на кнопку «Получить».

Как использовать зарегистрированным клиентам

Бывалые клиенты могут также использовать купоны, которые получили в рамках различных акций или за определенные действия. Они должны активировать промокод в личном кабинете или на вкладке «Промо», как правило, здесь присутствует специальное поле для ввода символов. Очень редко коды активируются через операторов технической поддержки. В этом случае пишут в саппорт, отправляют консультанту комбинацию в живой чат, после чего в ЛК появляется соответствующий бонус.

Условия отыгрыша подарков, полученных по купонам

Коды – взаимовыгодное сотрудничество, благотворительностью букмекеры не занимаются, поэтому оговаривают различные правила отыгрыша. Чтобы получить профит с фрибета, нужно сделать удачную ставку, которая соответствует определенным условиям. При успехе капер может вывести чистую прибыль, если проигрыш, ничего не потеряет. Если бонус был в виде денежных средств, их нужно обернуть ставками на разрешенные дисциплины согласно вейджеру. Как правило, сумма кэшаута, когда подарок бездепозитного плана, ограничена 1000-2000 RUB.