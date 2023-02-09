Четверг, 9 Февраля 2023 11:32

АрмИнфо.Непонятны попытки оппозиции внести раскол между властями Армении и Арцаха. Об этом 9 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил председатель НС Ален Симонян.

<В чем смысл этих попыток, кто от этого выиграет? Непонятна и критика в отношении властей Армении в связи с соболезнованиями в

адрес руководства Турции. Я тоже выразил соболезнования, и правильно сделал, потому что 10 тысяч жертв среди гражданского населения на фоне трагедии, с которой столкнулась и наша страна, мы не могли не откликнуться>, - отметил Симонян, добавив, что сегодня весь мир выражает соболезнования Турции и Сирии. Даже глава законодательного Собрания Кипра, у которого далеко не радужные отношения с Турцией, сделал это. Спикер подчеркнул, что, конечно, те действия, которые предпринимает Анкара в отношении Армении являются враждебными. <Но что делать в этой ситуации? Пойдем и нападем на 90- миллионную Турцию? Мне непонятно, ваш вариант решения проблем в чем заключается?>, - вопрошал Симонян, добавив, что при наличии проблем их необходимо решать.

Спикер раскритиковал оппозицию и за ее отношение к четырехсторонней встрече в Праге. Между тем, по его словам, на встрече в столице Чехии речь шла о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. <Страны ООН признают территориальную целостность Арцаха или нет? Долгие годы, находясь во власти, представители нынешней оппозиции ни разу не заявляли о своих претензиях на территории Азербайджана. Так о чем сегодня речь?>, - подчеркнул Симонян, добавив, что власти Армении делают все возможное для обеспечения безопасности страны.

Говоря об озвученной накануне идее проведения новых выборов, спикер призвал оппозицию не увязывать избирателей партии <Гражданский договор> с избирателями, которые поддерживают оппозицию. <Когда вы проводили шествия, и, по некоторым дынным, пытаясь вовлечь в них за деньги новых людей, количество участников не превышало 5-10 тысяч человек, в то время, как вы набрали в ходе выборов 200 тысяч голосов избирателей. Так где ваши избиратели?>, - отметил председатель НС, добавив, что у властей страны нет проблем с возможностью проведения новых выборов. В первую очередь, к новым выборам не должна стремиться партия АРФ <Дашнакцутюн>, потому что в этом случае данная партия либо вообще не окажется в парламенте, либо будет куда менее значительно представленной в НС, чем в настоящее время.

<Все страны, в том числе и мы, имеем свои национальные интересы. Когда Серж Саргсян (третий президент РА - ред.) вручал медаль Михаилу Саакашвили, что можно было бы охарактеризовать как личное оскорбление в тот период времени, почему вы не говорите, почему вы портите отношения с нашим сильным союзником?>, - заявил спикер.