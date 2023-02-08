Среда, 8 Февраля 2023 20:47

АрмИнфо. Команда спасателей из Армении приступила к работе в Турции. Об этом в своем микроблоге

в Twitter написал депутат турецкого парламента армянского происхождения Каро Пайлан, разместив при этом фотографии с места завалов, на которых работают армянские специалисты. Пайлан отметил, что армянская команда работает в Адыямане. <Ждем хороших новостей:>,

- написал Пайлан.

Отметим, что на третий день после разрушительного двойного землетрясения в Турции и Сирии шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Число погибших, по последним данным, превысило 11 тысяч человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.

Первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.

В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной - многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились, доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен.