Среда, 8 Февраля 2023 20:46

АрмИнфо. Азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что якобы <Республика Армения и Иран готовятся к нападению в направлении Лачина и Кубатлу>.

<Это абсолютная ложь, она не соответствует действительности>, - заявили в беседе с Арменпресс пресс-секретарь министерства обороны и советник директора СНБ Армении.