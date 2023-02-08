Среда, 8 Февраля 2023 20:21

АрмИнфо. 20 февраля Европейский Союз разместит новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. Об этом CivilNet сообщила депутат Европарламента от Франции Натали Луазо.

<Я решительно поддерживаю эту новую миссию с более широким размахом и масштабом. Я рада, что Франция предоставит миссии восемь жандармов. 20 февраля я буду в Армении. Я приветствую поддержку и сотрудничество Армении с миссией, которая будет нашими глазами и ушами на земле, и ее присутствие должно сдержать новые нападения. Я могу только надеяться, что Азербайджан будет добросовестно сотрудничать с миссией>, - отметила Луазо.

Она добавила, что резолюция Европарламента, призывающая не только открыть Лачинский коридор, но и предоставить доступ в Нагорный Карабах для международных организаций, в том числе миссий ОБСЕ или ЕС получила широкую поддержку. <Слишком долго только Международный комитет Красного Креста имел доступ в Нагорный Карабах. Мы ожидаем, что и агентства ООН будут там, особенно сейчас. ЕС слишком далеко дистанцировался от конфликта. Теперь, когда существует гуманитарный кризис, а Россия не обеспечивает достаточную защиту населения Нагорного Карабаха, ЕС и ОБСЕ должны сделать больше>, - считает евродепутат.

Она подчеркнула, что, несмотря на присутствие российских <миротворцев, блокада продолжается уже более 50 дней. <Если бы Москва хотела это остановить, она бы уже это сделала. 9 ноября 2020 года именно Россия, а не ЕС, взяла на себя обязательства относительно трафика в Лачинском коридоре. Я хотела бы напомнить, что это обязательство было признано ЕС и упомянуто во время четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге в октябре прошлого года. Бездействие России не вредит ЕС. Это вредит армянскому народу. Мы слышим скептицизм министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении усилий, предпринимаемых ЕС между Арменией и Азербайджаном. Но мы также видим, что он занимает сторону Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Если у вас есть такие друзья, вам не нужны враги>, - считает Луазо.

Она добавила, что Франция является самой активной страной, которая заботится об Армении. <Вопрос в том, какой формат для посредничества между Азербайджаном и Арменией лучший? Будь кот черный или белый, пока он ловит мышь, это хорошо. На данный момент я не вижу большой динамики в формате сопредседательства Минской группы, возможно, из-за нарастающей изоляции России. Я приветствую прогресс, достигнутый во время четырехсторонней встречи между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, Европейским советом и президентами Франции Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном в Праге в октябре прошлого года при активном вкладе Франции. Тогда-то и было решено направить миссию на границу Армении и Азербайджана. Теперь он был расширен и я думаю, что это очень позитивное событие. Поэтому, на мой взгляд, этот формат уместен>, - подчеркнула Луазо.