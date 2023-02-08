Среда, 8 Февраля 2023 19:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 25 в 16-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Л.Саргсяна, жилой дом 6 на улице Шопрона, жилые дома 36, 38/1, 38, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембург, ясли-детские сады NN114, 272, подземные переходы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; частные дома на улицах Неркин Шенгавит 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 9/6, 9/14, 9/16, 21/4 на Тбилисском шоссе, частные дома 1/2, 81/1, 115/1 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 23, 23/1, 23/2 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22 22/3 на улице В.Папазяна;

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 3/1, 3/2 на улице Абовяна, частные дома 3, 5, 9 на улице Белякова, 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилой дом 15А на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилой дом 7 на улице Лвовяна, жилой дом 6 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 48, 50, 52 на улице Чехова, жилые дома 57а, 59а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10։30-16։00 село Ехегнут;

11:00-17:00 село Норапат и частично город Армавир;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Ариндж; частично квартал “Банаван” в Джрвеже;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Гая, Комитаса в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Араратян в городе Арарат;

12։00-14։00 частично село Неркин Двин;

10:00-13:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Аршавира Меликяна в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

14:00-16:00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Тавушской области:

12:00-13:00 села Ачаджур, Лусаовит, Хаштарак, Акнахбюр, Лусадзор, “Иджеван” ГЭС, пункт автотехобслуживания, гостиница-ресторан “Маисян Камурдж”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Сараландж, Наапетаван, территория, прилегающая к школе, в селе Спандарян в Артикском регионе;

в Сюникской области:

11:00-13:30 село Воротан;

14:00-15:00 село Шамб;

09:30-11:30 частично село Акнер;

12:00-14:00 частично село Акнер;

14:30-16:30 частично село Акнер.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 9, 11, 15 на улице Оганова, 3, 17, 1, 5, 15 на улице Шерами; жилые дома 4, 10, 11, 13, 15 на улице Люксембург, 4, 5 на 1-ом переулке Люксембурга, жилые дома 3, 6 на 2-ом переулке Люксембурга, жилые дома 3-8 на 2-ом переулке Шопрона, училище “Алгоритм” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N75 в 6-ом Норкском массиве; частные дома на улицах 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15 в кв. “Неркин Шенгавит”, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы кв. “Неркин Шенгавит”, жилые дома 1, 4 на улице Шевченко, частные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1, 11/2, 11/3 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 6/2 на улице В.Папазяна, жилой дом 78/1 и частные дома 101-109 на улице Гулакяна, жилой дом 17 на улице Д.Анахта, жилые дома 9, 11, 15 на улице Оганова, жилые дома 1, 3, 5, 15, 17 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома на 3-ей улице квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилой дом 4/7 на улице Амиряна, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнера, абоненты-жильцы жилых домов 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частые дома на 1-ом переулке Нар-Доса и частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса; жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци; жилые дома 6, 9, 11 на улице Лвовяна, жилой дом 4 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

10։00-14։00 частично село Птгуник и село Мусалер;

11։00-17։00 села Мргашат, Аревик, Алашкерт; частично город Армавир;

в Котайкской области:

11։00-14։00 частично село Ариндж; община Бжни и частные дома Бжни; станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 село Сарухан полностью, сельский муниципалитет села Сарухан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы, прилегающие к территории кладбища, в селе Сарухан, насосная станция, прилегающая к старому клубу, склад картофеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N3, станции сотовых операторов “Телеком Армения'', “Виваселл-МТС”, каменный цех “ЭСТ”;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Чаренца в городе Арарат;

12:00-14:00 частично село Неркин Двин;

в Ваоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Азатутяна в городе Вайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 2-ой квартал города Маралик в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван;

14:00-15:00 частично село Вагатин;

15:30-16:30 частично село Вагатин.