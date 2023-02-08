Среда, 8 Февраля 2023 19:43

АрмИнфо.Армения должна сделать все необходимое для обеспечения прогресса во всех международных рейтингах. Об этом 8 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя ухудшение позиций Армении в антикоррупционном рейтинге Transparency International.

По его словам, откат с ранее занимаемых позиций означает наличие проблем, и не может не вызывать тревоги. Этот вопрос, продолжил глава правительства, станет предметом обсуждений на заседании правительства 9 февраля. Также предусмотрено провести выездное заседание Совета по антикоррупционной политике. Премьер не исключил, что свою роль при составлении рейтинга сыграли и многочисленные публикации в СМИ о коррупционных схемах с участием того или иного чиновника. Он предложить выстроить механизм оперативного реагирования на подобные публикации. В то же время глава правительства указал на то, что многие дела, связанные с коррупцией, длятся 3-4 года, и им не видно конца. Он не исключил возможности умышленного затягивания расследований, чтобы по истечении срока давности закрыть эти дела. <Такие возможности необходимо исключить, их нельзя допускать>, - отметил Пашинян.

Напомним, что согласно Индексу восприятия коррупции, в 2022 году Армения потеряла 5 позиций, оказавшись на 63-м месте среди 180 стран. В 2021 году страна была на 58-м месте