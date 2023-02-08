Среда, 8 Февраля 2023 18:15

АрмИнфо. В 2022 году увеличилось количество заявлений о репатриации: было подано 8000 заявок, заявили премьер-министру Армении Николу Пашиняну в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, докладывая об итогах деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба премьера, было доложено, что в 2022 году аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры проводил работу по 4 направлениям: стимуляция репатриации и интеграция, развитие сотрудничества Армения-диаспора, формирование общей повестки Армения-диаспора и выявление потенциала диаспоральных общин.

В прошлом году впервые был организован курс армянского языка, количество участников достигло 240 человек. Семьям армян из диаспоры были предоставлены пакеты интеграционной поддержки. В процессе создание Центра репатриации и интеграции, открытие которого запланировано на весну 2023 года.

В 2022 году впервые был проведен Всемирный армянский саммит, в котором приняли участие 600 человек из 45 стран. Успешно реализуются программы "иГорц", "Шаг к дому", "Молодой посол диаспоры". Продолжаются работы по выявлению потенциала и исследованию армянских общин диаспоры. Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве Армения-Греция-Кипр, в рамках которого планируется обмен опытом, проведение совместных культурно-образовательных и молодежных мероприятий и др.

Разработан и введен в оборот проект закона Республики Армения "О репатриации", а также разработана Стратегия развития сотрудничества Армения-диаспора на 2023-2033 годы. Документы в ближайшие месяцы будут внесены в правительство для обсуждения. Продолжается внедрение института уполномоченных по делам диаспоры в общинах, формирование Совета армян диаспоры, стимулирование экономической активности, координация благотворительных программ.

Было отмечено, что Офис, будучи представленным на всех социальных площадках, осуществляет постоянное информирование общественности о своих программах.

Премьер-министр подчеркнул важность программ стимуляции репатриации и поручил начать работу по разработке концепции репатриации. В контексте сотрудничества Армения- диаспора глава правительства отметил важность института уполномоченных по делам диаспоры в общинах, введение которого будет способствовать переосмыслению связей. "Формат Всемирного армянского саммита также является хорошей площадкой для трансформации отношений с диаспорой, и ее следует развивать", - отметил Никол Пашинян. Премьер-министр также обратил внимание ответственных лиц на процесс координации благотворительных инициатив диаспоры и поручил им быть последовательными в этом вопросе.