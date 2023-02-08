Среда, 8 Февраля 2023 18:04

АрмИнфо. Несмотря на все усилия Армении, ситуация в регионе остается хрупкой и напряженной, наблюдается вероятность новой эскалации. Об этом 8 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Вызовы, создавшиеся вследствие азербайджанской агрессии в 2020 году против Арцаха и Армении, агрессии в отношении Армении в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года, не только торпедируют усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности, но и угрожают армянской демократии", - сказал он.

В этом ключе глава МИД РА обратил внимание на то, что вот уже 2 месяца, как Азербайджан, грубо нарушая свои обязательства в рамках трехстороннего заявлении и нормы международного гуманитарного права, блокировал Бердзорский (Лачинский коридор).

Глава МИД подчеркнул, что обостряющийся изо дня в день гуманитарный кризис в Арцахе может перерасти в реальную гуманитарную катастрофу, а призывы ряда стран и организаций не повлияли на поведение Азербайджана. В этой связи Мирзоян подчеркнул необходимость четких действий и международных механизмов для прекращения блокады и этнических чисток Нагорного Карабаха, и предотвращения будущей агрессии Азербайджана.

Вместе с тем он отметил необходимость направить международную группу по сбору фактов в Бердзорский коридор, а также отметил важность работы мониторинговой группы ЕС в РА.

"Применение силы или угрозы силы, массовые нарушения прав человека не могут создать основу для мира и стабильности. Армения неоднократно заявляла о готовности к конструктивному диалогу во имя мира на Южном Кавказе. Мирному урегулированию нет альтернативы", - заключил Мирзоян.

В свою очередь глава МИД Хорватии отметил, что вместе с армянским коллегой подписали Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической школой Министерства иностранных дел Армении и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии о сотрудничестве в области дипломатического образования и переподготовки.

Он также сообщил о готовности Хорватии поделиться с Арменией своим опытом, отметив, что его страна достигла всех поставленных политических целей.

"Одной из ключевых тем нашей повестки была стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Рад, что Армения осознает те усилия, которая предпринимает ЕС на самом высоком уровне для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Тем, не менее, нам нужны общие усилия для деэскалации ситуации. Уверен, что Армении и Азербайджан должны приложить усилия для возобновления приостановленных переговоров по мирному договору", - сказал он, выразив убеждение, что наблюдательская миссия ЕС может способствовать установлению регионального мира.

Говоря о ситуации в Бердзорском коридоре, глава МИД Хорватии отметил, что его страна разделяет позицию ЕС по этому вопросу. "Надеемся, что этот вопрос будет разрешен в соответствии с международным гуманитарным правом", - отметил он.

В заключение хорватский дипломат подчеркнул, что программа Восточного партнерства ЕС полагаю, хорошая площадка для диалога между официально шестью ее странами- участниками (Армения, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Молдавия и Украина - ред.). Обратив внимание на сложную ситуация, в том числе и странах ЕС, он отметил, что геополитические процессы в мире сегодня не уменьшили стратегическую важность Восточного партнерства.