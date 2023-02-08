Среда, 8 Февраля 2023 17:59

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе зависит не только от политики России - она одна из стран этого региона, но и Армении, Азербайджана и возможно других региональных. Об этом заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в интервью haqqin.az. Любопытно отметить, что российский посол дал интервью журналисту информационного ресурса, финансируемого азербайджанским правительством, и заблокированного на территории РФ из-за жестко- выраженной антироссийской пропаганды.

Так, касаясь заявления МИД России по вопросу отправки на территорию Армении гражданской миссии Евросоюза, Бочарников обратил внимание, что в комментарии российского внешнеполитического ведомства говорилось не об угрозе российским интересам в регионе, а об ущербе интересам армянского и азербайджанского народов. Он отметил, что в России исходят из важности сохранения регионального формата урегулирования проблем.

"Нет никаких оснований для привнесения сюда внерегионального фактора. А ведь Евросоюз именно к этому стремиться. Причем ведет дело очень неуклюже, не согласовав это дело с Азербайджаном. Конечно, Евросоюз в этом вопросе выглядит как прямой придаток США и НАТО, которые рассматривают пространство СНГ как зону противодействия России и пытаются привнести в региональную ситуацию геополитическую составляющую", - сказал он.

При этом российский посол считает, что такие действия направлены на вытеснение России из процесса азербайджано-армянской нормализации. Бочарников призвал не обманываться термином "гражданская миссия".

"Вы сами сказали, что есть основания предполагать, что она будет не совсем гражданской. Я слышал, по крайней мере, что уже заходил разговор, что в эту миссию будут включены французские жандармы. Потом сама эта миссия является проводником общей политики ЕС в области безопасности и обороны, а не в гражданской области. Возможность ее перерастания в некое присутствие с возможными военными компонентами, возможность того, что миссия начнет заглядывать на территорию Карабаха, что явилось бы нарушением мандата, заставляет говорить, что риски существуют", - подчеркнул посол.

В тоже время он отметил, что, если будут осуществлены попытки расширить присутствие миссии на территорию Нагорного Карабаха, они могут привести к созданию проблем для российских миротворцев и пограничников. "Такие проблемы - риск для безопасности во всем регионе, на всем Южном Кавказе", - заявил посол России.

Вместе с тем Бочарников считает, что Запад косвенным путем пытается перенести сюда свои геополитические намерения. "Но, говорить о том, что это дойдет до конфронтации, и Южный Кавказ станет ареной конфронтации - я не вижу оснований", - сказал посол.

Касаясь форматов взаимодействия, дипломат напомнил, что Россия активно продвигает региональную платформу "3+3", первое заседание которого уже состоялось, и отметил, что Москва выступает за продолжение деятельности этой платформы.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Россия также продвигает идею разблокирования всех транспортных и экономических связей на Юном Кавказе, о чем договорились Ереван, Москва и Баку по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

По его словам, безусловно, в регионе есть разногласия, однако, они лучше всего преодолимы собственными силами, без вмешательства внерегиональных сил. Бочарников убежден, что никакой пользы от вмешательства внерегиональных сил не будет.

Примечательно, что вышеуказанное азербайджанское издание со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что во Франции активно обсуждается инициатива трансформации гражданской миссии Евросоюза, размещенной вдоль границы Азербайджана и Армении, в военно-политический контингент. "В состав миссии, в которую, по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, войдут до ста наблюдателей, включены 70 французских жандармов, которые является частью вооруженных сил страны и подчиняется Министерству обороны", - пишет источник.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Совет ЕС 23 января утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года. Оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской миссией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах. Цель - содействие стабилизации ситуации на местах. Россия негативно отреагировала на данное решение ЕС.