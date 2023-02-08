Среда, 8 Февраля 2023 17:56

АрмИнфо. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 февраля удовлетворило ходатайство генеральной прокуратуры о даче согласия НС на уголовное преследование в отношении руководителя оппозиционной фракции <Армения>, экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна.

Как отметил в своем выступлении председатель Счетной комиссии НС Нарек Бабаян, из 107 депутатов в тайном голосовании участвовали 68 парламентариев, которые единогласно проголосовали за уголовное преследование в отношении оппозиционного депутата.

Напомним, что Оганян обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, совершил особо крупные растраты (два эпизода), а также, исходя из иных личных и групповых интересов, использовал свое служебное положение против интересов службы, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия (два эпизода).