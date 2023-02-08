Среда, 8 Февраля 2023 17:53

АрмИнфо. По сей день нет заключения судмедэкспертизы тел погибших военнослужащих в результате пожара в с.Азат Гегаркуникской области. Об этом заявил адвокат, представитель 13 семей военнослужащих, погибших в результате пожара в Гегаркунинке, Норайр Норикян в ходе пресс-конференции в пресс-центре Ноян Тапан 8 февраля.

<То есть все еще неизвестна истинная причина смерти этих ребят>, - сказал Норикян. Он подчеркнул, что родители военнослужащих не верят заявленной официальной версии. Последние уверены, что до того, как вспыхнул пожар, военнослужащие либо уже не были живыми, либо же находились без сознания. Пожар, по их мнению, был способом скрыть следы преступления и смены фокуса внимания общественности на истинные причины трагической смерти солдат.

Адвокат заявил, что произошедшая трагедия является последствием неправильной кадровой политики, отсутствия концептуального развития и стратегического мышления в ВС РА, нерационального управления ресурсами, кризиса системы ценностей, наличия неформальных институтов, неуставных отношений. <Это все - последствия отсутствия ответственности и профессионализма, а также факторов безнаказанности, предвзятости, социального неравенства. Это должно быть последней каплей для общественности, чтобы сделать все возможное для исключения жертв в рядах ВС в мирное время. Наша армия должна перестать быть армией смерти>, - подчеркнул он.

Норикян сообщил, что были удовлетворены его ходатайства о проведении экспертиз по данному делу. В этой связи он заметил, что вскоре будут приняты соответствующие решения. Адвокат также добавил, что вместе с родителями погибших солдат будет направлено письменное обращение к военному прокурору и министру обороны РА, чтобы последние в рамках своих полномочий представили родителям соответствующие отчеты и разъяснения.

<Мы ожидаем справедливого и прозрачного следствия, которое будет вне стереотипов, и исключит официальные и другие версии происшествия>, - сказал он. Норикян задался рядом вопросов, в том числе <до происшествия были ли инциденты между солдатами и командованием?>, <почему из 21 военнослужащего смогли выбежать только 6?>, <почему выбежавшие не разбудили своих сослуживцев, если те спали?>, <как давно это здание служит в качестве бытовки?>, <кто принял подобное решение, и на каком основании?>, <действительно ли с 2020 года это сооружение действовало в качестве бытовки?>, <посещали ли это здание какие-то офицеры?>, <сигнализировали ли они о ненадлежащих условиях для службы?>, <есть ли в РА такие же помещения и что делается для обеспечения безопасности?> и т.д. Он подчеркнул, что ответы на все эти вопросы должно дать следствие.

Правозащитник напомнил о предвыборном обещании властей направить $2 млрд. на реформирование ВС. <Я глубоко убежден, что, если бы были выполнены эти обещания, такой бы трагедии не произошло>, - добавил адвокат.

Сославшись на Конституцию, закон РА о работе и структуре правительства, Судебный кодекс, Норикян заметил, что премьер-министр Армении, и члены правительства не имеют полномочий выражать мнение, предоставлять информацию, пояснения, получать отчеты об уголовных следствиях.

<С заседания правительства у меня сложилось впечатление, что мы имеем дело с высшим судом, где вершится правосудие>, - сказал Норикян. На озвученное заявление Никола Пашиняна в ходе заседания правительства о том, что <на месте происшествия не были соблюдены противопожарные правила>, Норайр Норикян задался риторическим вопросом <действовали ли вообще там какие-либо другие правила?>.

Напомним, что 19 января примерно в 01:30 в расположении инженерно-саперной роты N- й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 15 военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, уволены командующий вторым армейским корпусом и ряд других должностных лиц.