Среда, 8 Февраля 2023 17:40

АрмИнфо. Правящая в Армении фракция партии <Гражданский договор> выдвинула Саркиса Ханданяна на должность председателя парламентской комиссии по внешним связям.Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 февраля обсуждает его кандидатуру.

В своем выступлении Ханданян отметил, что деятельность комиссии носит больше организационный характер, и по этой причине он не хотел бы недооценивать ее работу, как не хотел бы и переоценивать, особенно, с учетом нынешнего этапа развития Армении. Комиссия обладает важной ролью в развитии и укреплении парламентской дипломатии. <Для противодействия имеющимся вызовам, повышения голоса государства на международной арене необходимо широко применять все инструменты парламентской дипломатии>, - отметил Ханданян, указав на важность деятельности парламентских групп дружбы. Он подчеркнул необходимость развития отношений не только с традиционными партнерами в лице России, США и ЕС, имеющими свои интересы в регионе, но и с государствами Ближнего Востока, Азии, Америки, с которыми необходимо установить регулярные отношения, расширяя, тем самым, географию связей.

Отметим, что прежний глава комиссии Эдуард Агаджанян днями ранее подал прошение об отставке, которая была принята спикером НС.