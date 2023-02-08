Среда, 8 Февраля 2023 17:21

АрмИнфо. В Ереване состоялась презентация книги <Горизонты: всеобъемлющий подход к построению системы национальной безопасности> доктора политических наук Рачьи Арзуманяна. В книге рассматривается всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности. Современные конфликты, разворачивающиеся как в традиционных, так и новых доменах войны, требуют именно данного подхода.

Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо Рачья Арзуманян, в книге рассматриваются теоретические вопросы и прослеживается история становления, развития всеобъемлющего подхода к безопасности через изучение опыта ряда стран. Отдельное внимание уделяется разработке некоторых аспектов системы всеобъемлющей обороны и безопасности Армении, развертывание которой потребует глубоких изменений в государственных институтах и обществе. Также рассматривается применение методов гибридной войны в рамках всеобъемлющего подхода, а также происходящие по результатам российско-украинской войны изменения в существующем видении войны.

Книга была издана при содействии <Фонда Кохб>. Глава фонда Арман Барсегян рассказал, что книга будет способствовать лучшему пониманию политической истории Армении, осмыслению пройденного армянской государственностью пути и послужит делу восстановления армянского государственного суверенитета.