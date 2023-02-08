Среда, 8 Февраля 2023 17:20

АрмИнфо. "На встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили мы говорили о его личном участии и взаимодействии с президентом и премьер-министром Армении, а также о его желании выступить посредником в их сближении между Азербайджаном и Арменией, мы это поддерживаем", - заявил спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и Грузии Тойво Клаар в интервью "Моамбе".

Тойво Клаар надеется, что в будущем сотрудничество между Евросоюзом и тремя странами Южного Кавказа еще более расширится и станет более тесным.

Как говорит спецпредставитель ЕС, для мира и стабильности в регионе приветствуется стремление Грузии выполнять роль моста между соседними странами - Азербайджаном и Арменией.

"Очень важно, чтобы все три страны Южного Кавказа работали вместе и способствовали миру, роль Грузии, как моста между Арменией и Азербайджаном, очень важна. Мы с премьер-министром обсудили уже предпринятые в этом отношении шаги, и я надеюсь, что в будущем сотрудничество в этом направлении между Евросоюзом и Грузией, ЕС и тремя государствами Южного Кавказа будет еще более тесным", - сказал Тойво Клаар, сообщает первый общественный канала Грузии.

Отметим, что официальный Тбилиси неоднократно выражал готовность выступать медиатором в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.