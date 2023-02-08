Среда, 8 Февраля 2023 17:09

АрмИнфо. Считаю, что Евросоюз и все международное сообщество могут сыграть важную роль как в будущих обсуждениях вопросов связанных с обеспечением прав и безопасности Нагорного Карабаха, так и сейчас в устранении блокады и в целом в регионе. Об этом 8 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, действительно ли мисси ЕС сможет сыграть роль в вопросе сдерживания азербайджанской агрессии и установления мира в регионе.

"Повторяю, путь устранения всех вопросов один - мирные переговоры, дипломатический путь, и здесь у международного сообщества, и в частности у ЕС есть роль", - отметил Мирзоян.

В свою очередь хорватский дипломат отметил важность этого вопроса, и того, как Евросоюз может сплотить усилия в направлении двух стран. "Очень важно, что Армения признает важность этой миссии. Хотел бы сообщить вам, что эта гражданская миссия будет включать в себя до 100 специалистов. Она будет находиться на территории Армении приблизительно два года", - сказал он, добавив, что миссия временная.

По его словам, это временный инструмент в деле установления долгосрочного мира и стабильности, который ни коем образом не является гарантией статус-кво.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Совет ЕС 23 января, утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года. Оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской миссией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах. Цель - содействие стабилизации ситуации на местах. Россия негативно отреагировала на данное решение ЕС.