Среда, 8 Февраля 2023 14:20

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания РА 8 февраля начались обсуждения по ходатайству генеральной прокуратуры РА на дачу согласия уголовного преследования в отношении депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Армена Чарчяна.

По словам генерального прокурора РА Анны Вардапетян, Армен Чарчян обвиняется в том, что будучи экспертом в состав медицинской комиссии по уголовному делу в отношении А.С, подозреваемого в тяжком и особо тяжком преступлении, подписал заведомо ложное заключение повторной судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту 17 марта 2017 года и 23 января 2019 года были возбуждены уголовные дела, которые были объединены в одно производство. 20 января 2023 года надзорный прокурор предложил генеральному прокурору выступить с ходатайством о начале уголовного преследования в отношении Чарчяна. Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, Чарчян, будучи директором медицинского центра Измирлян>, вовлеченным в проведение следственных действий по делу об Артуре Саркисяне, 8 февраля 2017 выдал очевидное ложное заключение повторной судебно-медицинской экспертизы. В частности, Чарчян дал положительное заключение на арест Артура Саркисяна, несмотря на то, что болезнь подозреваемого была включена в перечень заболеваний, несовместимых с арестом. Глава надзорного органа заметила, что экспертная комиссия собиралась всего один раз, и при этом в момент принятия решения Чарчян находился в медицинском центре <Измирлян>.

Отметим, что депутат парламента Армении, бывший директор медцентра "Измирлян", профессор Армен Чарчян ранее обвинялся в подкупе и давлении на избирателей. Он был освобожден из-под ареста 10 декабря, после решения Конституционного суда, согласно которому лицо, лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом. В отношении Чарчяна применена подписка о невыезде.

Напомним, что Артур Саркисян, более известный в армянском обществе как <Хлеб несущий>, скончался 16 марта 2017 года в медицинском центре <Армения>. В июле 2016 года он доставлял еду членам группы "Сасна црер", захватившей территорию Патрульно-постового полка в Ереване. Он обвинялся в содействии удержанию заложников, перевозке и хранению оружия и боеприпасов. Артур страдал болезнью Бехтерева, перенес операцию на позвоночнике. После нескольких арестов он скончался.