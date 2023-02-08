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 Среда, 8 Февраля 2023 14:04
Наира Бадалян

В Генпрокуратуре пояснили, в чем обвиняется Сейран Оганян

В Генпрокуратуре пояснили, в чем обвиняется Сейран Оганян

АрмИнфо. Национальное собрание Армении обсуждает третье ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян о лишении бывшего министра обороны и нынешнего руководителя оппозиционной фракции <Айастан> Сейрана Оганяна, обвиняемого в растрате и присвоении имущества в особо крупных размерах, депутатской неприкосновенности.

Одно из представленных ходатайств накануне было обсуждено в закрытом режиме. Сам Оганян в обсуждении не участвует.

Как говорится в сообщении генеральной прокуратуры, Сейран Мушегович Оганян, занимавший должность министра обороны с 14 апреля 2008 г. по 9 сентября 2016 г., в угоду групповым интересам использовал служебное положение вопреки интересам службы, не исполнял свои служебные обязанности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Согласно источнику, с ЗАО <Найтс Бридж коммуникейшн Эй Эм> был заключен договор, содержащий невыгодные для государства положения и дающие очевидные преимущества членам преступной группы в сфере гражданско-правовых отношений и созданы благоприятные условия для залога имущества, являющегося предметом договора, в условиях неисполнения договорных обязательств и хищения значительной части денежных средств, полученных в результате сдачи в залог суммы в размере 1 млрд 83 млн 890 тысяч драмов.  Решением суда общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана от 18 февраля 2015г., государств было лишено возможности вернуть средства силой закона за счет отчужденного имущества "Найтс Бридж Коммуникейшн АМ>.  Помимо этого, в целях нейтрализации последнего препятствия по незаконному отчуждению территории завода, расположенного по адресу г. Ереван, Багратуняц 81, окончательно вывести его из фонда государственного имущества и передать в собственность Ваге Якубяна, 11 декабря 2015 года Сейран Оганян через доверенное лицо - Павла Шадяна передал свое согласие на продажу указанного недвижимого имущества ОО "Проджект И", основанной Эдуардом Меликяном 26 июня 2015 года, (фактически принадлежащей Ваге Якубяну) за 4 млн 506 тыс. 472 долларов США, что эквивалентно 2 млрд 174 млн 598 тыс. 64 драмов.

На основании вышеуказанного соглашения, 25 декабря того же года, недвижимость по адресу: Багратуняц, 81, Шенгавит, Ереван, была окончательно изъята из имущественного фонда как МО, так и <Найтс Бридж коммуникейшн Эй Эм> по договору купли-продажи недвижимости, подписанному между управляющим по банкротству компании Кареном Асатряном и директором Проджект И Сасуном Симоняном., и окончательно передана в собственность Ваге Якубяна, а недвижимость по адресу Шенгавит, 81/1, Багратуняц, и 2/1, 3- й пер. Арин-Берд,, г. Ереван, впоследствии были отчуждены другим лицам через аукцион, проведенный в рамках процедуры банкротства.

В результате в госказну поступило на 5 млрд 181 млн 300 тыс драмов меньше за государственную недвижимость стоимостью 5 млрд 884 млн 300 тыс драмов, то есть всего около 12% от рыночной стоимости При достаточном сочетании доказательств, полученных в уголовном процессе, за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 178 и пунктом 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА, принятого 18 апреля 2003 года, 29 апреля принято решение о привлечении Ваге-Васкена Якубяна в качестве обвиняемого. В его отношении был объявлен обыск, а в качестве меры пресечения избран

арест.  19-го января 2023 года прокурор по уголовному делу № 90100119 представил Генеральному прокурору РА представление об обращении в Национальное Собрание РА с ходатайством о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Сейрана Оганяна, пользующегося иммунитетом от уголовного преследования.

По материалам ходатайства, в рамках аукциона, объявленого по делу о банкротстве компании ЗАО "Дженерал Трансвальд Мануфактуринг Компани", 11 декабря 2011 г.  советник начальника отдела материально-технического обеспечения Министерства обороны РА Павел Шадян, уполномоченный кредитором - Министерством обороны РА в лице министра Сейрана Оганяна, участвовал в аукционе и, будучи единственным участником, был признан победителем.

В декабре 2012 года между управляющим при банкротстве компании Кареном Асатряном и Павлом Шадяном, уполномоченным министра обороны, было заключено три договора <О купле-продаже недвижимости в рассрочку>, согласно которым Министерство обороны РА купило три объекта недвижимости на общую сумму 1 млрд 310 млн драмов в Ереване по следующим адресам: Багратуняц 81, Багратуняц 81/1, переулок Арин-Берд 2/1, стоимостью в 1 108 000 000 драмов,  160 000 000 драмов и 186 000 000 драмов, соответственно.

После этого Якубян, будучи фактическим собственником строительной компании Glendel Hilz и аффилированных с ней других компаний, при преступном сговоре с госчиновниками преследовал цель присвоить указанные объекты недвижимости.  Чтобы скрыть преступление, придать ему легальный вид и минимизировать риски раскрытия, была выбрана фактически принадлежавшая Якубяну, но зарегистрированная на имя другого, компания "Найтс Бридж Коммюникэйшн". Ее директору Ашоту Ованнисяну было поручено обратиться в правительство с просьбой закупки указанных единиц недвижимости у МО.  Правительство в связи с отсутствием заключения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, 2 февраля 2012 г. одобрило отчуждение недвижимого имущества компании "Найтс Бридж Коммюникэйшн> по общей цене в 8 млрд. 424 млн. 500 тыс. драмов с выплатой в рассрочку.

 

Более того, члены преступной группы в целях сокрытия своих преступных намерений и долгосрочных целей, в том же решении формально оговаривают, что покупатель обязуется договориться с продавцом в течение одного месяца после подписания договора купли- продажи, об инвестициях в размере 10 млн долларов США и создании 300 рабочих в течение шести месяцев.  Вышеупомянутым решением также установлено, что полная стоимость недвижимости подлежит оплате покупателем не позднее 25 декабря 2017 года, из которых первый платеж в размере 1 млрд 310 млн драмов в течение 10 дней после подписания договора купли- продажи, второй платеж - в размере 2 млрд драмов до 1 ноября 2012 года, с 2013 года - в размере 1 млрд драмов каждый год, а в последний год - остальная сумма.  Затем, 19 апреля 2012 года, между министром обороны РА Сейраном Оганяном и директором компании <Ти Ти Консалтинг>, фактически принадлежащей Ваге Якубяну, - Оганнесом Абраамяном, был официально подписан договор о строительных работах, по которому компания обязалась при финансировании МО построить в Ереване, Горисе и Гюмри многоквартирные дома общей стоимостью в 3 млрд 809 млн 216 тыс драмов. Однако ни одно здание впоследствии не было построено.

Далее, 23 апреля 2012 года, между Павлом Шадяном, уполномоченным Министром обороны РА Сейраном Оганяном, и Дереником Гёзалялом, уполномоченным Компанией, 23 апреля 2012 года был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, со сроками и графиком платежей, установленными решением правительства РА, согласно пункту 2.10 покупатель не имел права отчуждать имущество до выплаты стоимости недвижимого имущества в размере 8 млрд. 424 млн. 500 тыс. драмов.  После этого, 3 августа 2012 года, в соответствии с решением правительства РА и положениями, предусмотренными в первоначальном договоре, между Павлом Шадяном, уполномоченным министром обороны РА Сейраном Оганяном, и директором компании Ашотом Аршаком Гомцяном был подписан основной договор купли-продажи недвижимого имущества.  Отмечается, что договором было зафиксированы положения, невыгодные для государства и дающие очевидные преимущества членам преступной группы в сфере гражданско-правовых отношений, лишающие государство возможности принимать действенные меры в случае нарушения договорных обязательств.  По версии прокуратуры, в условиях ненадлежащего выполнения договорных обязательств, Якубян, пользуясь предоставленной ему возможностью, в обращении на имя министра обороны РА Сейрана Оганяна попросил дать согласие заложить два объекта недвижимого имущества в ЗАО "Конверсбанк" для получения кредита в $4,2 млн.  Сейран Оганян дал согласие, после чего банк выделил около 1,8 млрд драмов, из них МО получило всего 403 млн, спустя год - 10 декабря 2013 года, было перечислено еще 300 млн драмов РА. Оставшиеся 1 млрд 83 млн 890 тыс драмов из общей суммы 1 млрд 786 млн 890 тыс драмов, полученных по кредитным договорам и соглашениям, в итоге были перечислены в фонд имущества Ваге Якубяна.  <Несмотря на вышеизложенное, в условиях невыполнения договорных обязательств компанией "Найтс Бридж Коммуникейшн", Сейран Оганян, не исполняя своих должностных обязанностей, не предпринял никаких мер по применению мер ответственности, вытекающих из договора, не ходатайствовал о правовой защите, более того, он использовал свое служебное положение вопреки службы и в групповых интересах. Напротив, в течение 2013-2014 годов он поручал своим подчиненным воздерживаться от использования возможности реализации права применить меры ответственности или обратиться за судебной защитой>, - отметили в генпрокуратуре.

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