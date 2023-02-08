Среда, 8 Февраля 2023 13:55

АрмИнфо.Фонд изучения армянской архитектуры (Research on Armenian Architecture Foundation - RAA) опубликовал книгу-альбом <Армянское христианское наследие Арцаха, находящееся под угрозой исчезновения> на английском языке.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), книга была издана под руководством Научного совета Фонда и под редакцией профессора истории искусств Калифорнийского университета в Дейвисе Талина Григоряна.

<Армянское христианское наследие Арцаха, находящееся под угрозой исчезновения> вышла тиражом в 1000 экземпляров, из коих 500 были направлены в библиотеки, действующие за пределами Армении.

Согласно источнику, книга была издана в рамках грантовой программы МОНКС с целью популяризации и распространения армянской культуры в мире и нейтрализации историко-правовых искажений и дезинформации.