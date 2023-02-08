Среда, 8 Февраля 2023 13:54

АрмИнфо. Армения подала официальную предварительную заявку на проведение Игр франкоязычных стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

Он отметил, что игры состоятся в 2027 году. <В играх могут принять участие до 4000 спортсменов из пяти десятков стран>, - написал Арутюнян.

Напомним, что Франкофонские игры проводятся с 1989 года при участии стран- членов Франкофонии, в том числе, государств - наблюдателей. Они проводятся раз в четыре года, в год, следующий за Олимпийскими играми.