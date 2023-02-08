Среда, 8 Февраля 2023 13:46

АрмИнфо.Армения придает большое значение постоянной поддержке со стороны Соединенного Королевства в реализации отраслевых реформ. Об этом 8 февраля на встрече с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джоном Галлахером заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян.

<Мы с удовлетворением можем констатировать положительную динамику в двусторонних армяно- британских отношениях>, - особо подчеркнул вице­премьер , слова которого приводит пресс-служба правительства РА. Тигран Хачатрян также представил послу гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Поздравив вице-премьера с назначением и пожелав ему плодотворной работы на новом посту, посол отметил, что Великобритания внимательно следит и высоко оценивает реформы, проводимые правительством Армении.

На встрече стороны коснулись сотрудничества между <Фондом добросовестного управления> и Инвестиционным советом Армении, который служит площадкой для государственно-частного диалога между правительством Армении и ассоциациями малых и средних предприятий, обсудили вопросы развития армяно-британского торгового оборота, установления деловых связей.