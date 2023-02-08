Среда, 8 Февраля 2023 13:45

АрмИнфо.Необходимо раскрыть всю цепочку преступлений, связанных с незаконными приобретениями со стороны прежних должностных лиц.

Об этом 8 февраля в ходе обсуждений по третьему ходатайству генеральной прокуратуры РА о даче согласия НС на уголовное преследование в отношении экс-министра обороны, руководителя оппозиционной парламентской фракции <Армения> Сейрана Оганяна заявил председатель комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Отметим, что сегодня генеральный прокурор Анна Вардапетян, представляя ходатайство, упомянула о незаконной сделке по отчуждению территории и имущества Ереванского шинного завода в пользу частного лица - Вае Якубяна.

В этой связи, Андраник Кочарян заметил, что это имя связано с многочисленными фактами мошенничеств. <Он, если не ошибаюсь, является одним из тех лиц, которые <урвали> гостиницу <Ани>. Данное лицо связано с бывшим министром юстиции, а затем и главой аппарата правительства РА Давидом Арутюняном, они были очень близки. Даже их дома в Давидашене находятся по соседству>, - отметил депутат.

Он указал на не случайность того факта, что в своем резюме экс-министр обороны РА Сейран Оганян отметил, что обсудит данный вопрос с президентом РА. <Речь идет о выявлении большой авантюры, в которую оказались вовлеченными министерство обороны и министр обороны>, - подчеркнул Андраник Кочарян.

В ответ генпрокурор подтвердила, что речь идет о том же самом лице, но в представленном генпрокуратурой обвинении речь идет об эпизоде, связанном с Сейраном Оганяном. Однако имеются более значимые эпизоды, которые связаны с Лондонским арбитражным судом и не имеют отношения к экс- министру обороны.

В этой связи, Андраник Кочарян отметил, что в этих преступных сделках большую роль играл руководитель аппарата правительства РА, поскольку имущество могло передаваться исключительно приближенным к

правительству лицам, наподобие Вае Якубяна. <А правительство подчинялось непосредственном президенту Сержу Саргсяну. <Гдендел Хилз> является наглядным тому подтверждением. Подобные сделки приводили к движению капитала и недвижимого имущества, в результате которых, не вкладывая каких-либо средств, эти лица становились владельцами колоссального состояния. Их всех необходимо выявить, но это уже дело следствия. Насколько я знаю, Вае Ягубян в настоящее время проживает в Канаде>, - заметил депутат.