Среда, 8 Февраля 2023 12:21

АрмИнфо.Предложения, о которых накануне заявлял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не на днях, а 15 дней назад. Об этом заявил глава Управления пресс- службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Затем, в Баку обвинил Ереван в манипуляции переговорным процессом по мирному договору и в попытках ввести в заблуждение международное сообщество.

"Как известно, именно армянская сторона, нарушив согласованный ход переговорного процесса по мирному договору, в декабре прошлого года отказалась от переговоров. Однако теперь, вместо того чтобы вернуться к переговорам по мирному соглашению, создает искусственные препоны для процесса. Азербайджан, в отличие от Армении, выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки, и всегда готов к этому", - сказал Гаджизаде, почему-то умолчав, что Азербайджан вот уже два месяца, на фоне молчания цивилизованного международного сообщества, держит в заложниках население Нагорного Карабаха.

Отметим, что накануне, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Берлине напомнил, что в декабре планировалась очередная встреча с главами МИД Азербайджана и РФ в Москве. "Из-за ситуации с блокированием Азербайджаном Лачинского коридора Армения отложила участие во встрече. Несмотря на это, мы представили свои предложения. Несколько дней назад мы получили очередной ответ и реакцию от азербайджанской стороны", - сообщил Мирзоян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 59 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.