Среда, 8 Февраля 2023 12:20

АрмИнфо.Мэрия Еревана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) будут бороться с незаконным сбросом камней. Об этом на своей странице в Фейсбук написал вице-мэр ЕреванаТигран Авинян.

Он сообщил, что в январе обращался в Министерство внутренних дел для обсуждения и поиска решений по части незаконного сброса камней. В результате, как отметил Авинян, был разработан план действий, который позволит контролировать ситуацию и провести разъяснительные работы с целью раз и навсегда исключить подобные нарушения.

Вице-мэр напомнил, что вчера из-за незаконного сброса строительного мусора был поврежден магистральный водопровод, из-за чего по ряду адресов в Ереване было произведено аварийное отключение воды.

<Мы не можем мириться с подобным недальновидным и опасным поведением отдельных лиц и хозяйствующих субъектов, из-за чего страдают тысячи наших граждан. Подобные действия будут немедленно прекращены и наказаны по всей строгости закона>, - отметил он.