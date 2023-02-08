Среда, 8 Февраля 2023 11:52

АрмИнфо.До злополучного захвата власти в 2018 году, в период пребывания на посту министров обороны двух армянских государств (в том числе и Сейрана Оганяна), с нуля были построены десятки (если не сотни) различных объектов и зданий оборонного значения.

Так отреагировал бывший пресс-секретарь Армии обороны Арцаха полковник Сенор Асратян на обвинения депутатов от правящего режима о том, что сегодня армянские солдаты ночуют в палатках, поскольку бывшие распродали воинские части.

Он напомнил, что прежние власти построили множество, в том числе и воинских частей, оборудованных самой современной техникой, стоянками для военной техники, складами, тысячами километров траншей с полевыми убежищами и боевыми постами для наблюдения за противником.

"После 2018 года, в результате бездействия случайностей, захвативших военно- политический руль государства, системы обороны двух армянских государств не только не имели возможности что-то добавить к существующей, но и потеряли все, что можно было потерять... Ирония судьбы заключается в том, что сегодня, с молчаливого согласия нашего общества, разрушители армии судят его строителей... Это действительно безумие...", - резюмировал Асратян.

Отметим, что Национальное Собрание Армении в закрытом режиме накануне обсудило второе ходатайство генеральной прокуратуры РА о даче согласия парламента страны на уголовное преследование депутата НС от оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны Сейрана Оганяна, которому инкриминируется растрата государственных средств в особо крупном размере, действия против служебных интересов и присвоение имущества.

Примечательно, что после заседания, ряд депутатов от правящей силы в беседе с журналистами на вопрос, почему солдаты сегодня спят в палатках и в строениях, находящихся в аварийной ситуации, по традиции во всем обвинили бывших. Позабыв о том, что они уже находятся у руля власти 5 лет, и за это время при грамотном управлении, даже если бы сказанное ими имело хоть какую-то связь с реальностью, то можно было бы при наличии политической воли восстановить или построить новые воинские части.

Примечательно, что именно при действующих властях, в 2022 году МО Армении обратилось в Комитет госдоходов с просьбой отчуждения 71 одного объекта, находящегося на балансе Минобороны, в том числе и воинских частей, под предлогом их неиспользования и высоких затрат на их обслуживание в этих условиях.