Среда, 8 Февраля 2023 11:31

АрмИнфо. На фоне гуманитарной катастрофы, возникшей в результате катастрофического землетрясения в Турции, режим Эрдогана несет огромные, а в некоторых случаях необратимые, внутри и внешнеполитические имиджевые потери.

Подобной точки зрения придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

<Пропагандистский миф об эрдогановской Турции, неуклонно и смело решающей все свои проблемы, развеивается кадрами личных трагедий рядовых граждан Турции, оставленных государством в состоянии безысходности и беспомощности>, - написал Восканян в своем Telegram-канале.

Он отметил, что тезис о якобы полной нейтрализации Анкары несерьезен. <Принимая во внимание тот факт, что у нас часто возникает недопонимание в таких случаях, будто <Турция окончательно нейтрализована>, должен отметить, что такой подход нельзя воспринимать всерьез. Эрдогановская Турция является очень опасным противником именно в этот момент, нельзя поддаваться иллюзиям>, - отметил эксперт.

Напомним, что 6 февраля магнитуда двух землетрясений в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны составила 7,7, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны за последние 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии. По последним данным, от землетрясения погибли 5434 человека в Турции и 1509 человек в Сирии.