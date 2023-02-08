Среда, 8 Февраля 2023 10:42

АрмИнфо. На закрытом заседании, состоявшемся в Национальном Собрании РА, министр обороны выступал всего 50 минут, до этого в докладе Гегам Манукян (фракция "Армения"- ред.) представил ситуационные исследования и оценки. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, выступление министра обороны можно разделить на 2 части: текущая информация и отчет о проделанной работе, а также видение (программа) решения различных задач.

"Доклад принят к сведению, я сам вижу, что предстоит сделать слишком много. То, что было зафиксировано, недостаточно для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.

Что касается видения восстановления и преобразования Вооруженных Сил, то я вижу серьезные проблемы с подавляющим большинством представленных и распространенных на местах оборонных программ, некоторые из них я представил на заседании", - отметил депутат.

В заключение Абрамян констатировал, что заявления, сделанные депутатами от правящей силы "Гражданский договор" после этой встречи свидетельствуют о том, что закрытое заседание имело для них чисто пропагандистский смысл - либо они не поняли содержание, либо оно было неинтересно.