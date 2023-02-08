Среда, 8 Февраля 2023 10:35

АрмИнфо. Центр Права и Справедливости Фонда "Татоян" представил Комитету министров Совета Европы позицию относительно необходимости реформирования внутренних и внешних механизмов демократического контроля в вооруженных силах.

Согласно сообщению Фонда, инструменты контроля в сфере обороны в ряде случаев либо несовершенны, либо вообще не работают. При этом в правозащитной организации убеждены, что решение этих проблем имеет основополагающее значение для защиты и продвижения прав человека в вооруженных силах.

Фонд представил свою особую позицию относительно исполнения решения ЕСПЧ "Мурадян против Армении", касающегося прав военнослужащих.

Дело "Мурадян против Армении" является одним из основных судебных решений, связанных с проблемами армии, которая находится под контролем Комитета министров в усиленном порядке (enhanced procedure), и его исполнение решит системные проблемы.

"С особой позицией были представлены конкретные предложения по укреплению воинской дисциплины и решению имеющихся проблем в войсках и предупреждению правонарушений.

Цель - способствовать эффективному внедрению правовых норм Европейского суда в правовую систему Армении и, таким образом, поддерживать защиту и продвижение прав человека в вооруженных силах", - говорится в сообщении Фонда.