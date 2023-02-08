Среда, 8 Февраля 2023 10:27

АрмИнфо. Исходим из того, что со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичева в интервью агентству РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника.

Так, на вопрос намерена ли Россия поддержать инициативу об отправке в Лачинский коридор миссии ООН по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации и считают ли в Москве необходимым поставить в ООН вопрос о том, чтобы российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта были наделены мандатом ООН, российский дипломат отметил, что в Москве исходят из того, что реализация любой инициативы по оказанию содействия сторонам в урегулировании проблемных моментов возможна только при наличии на то официального согласия как Баку, так и Еревана.

"Поэтому вести какой-либо предметный разговор можно лишь в случае, если азербайджанцы и армяне сами выразят соответствующую заинтересованность.

Пока же единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорно-карабахского конфликта остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже четко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер", - отметил он.

На просьбу выразить отношение к идее Армении отправить в Нагорный Карабах многонациональную миссию миротворцев ООН, Ильичев отметил, что в Москве исходят из того, что со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент.

"В этой связи следует особо отметить, что деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории.

Из международных и иностранных организаций до сих пор в Нагорном Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста. Гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей", - напомнил дипломат.

Вместе с тем он сообщил, что трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчетности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности.

"В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично.

К тому же, как показывает практика, не всегда миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств. В некоторых случаях, последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности. Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто санкционировал миротворческую операцию, сколько в наличии доброй воли обеих сторон конфликта в его прекращении и ликвидации его последствий", - разил убеждение российский дипломат.