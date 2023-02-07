Вторник, 7 Февраля 2023 23:42

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер выразил соболезнования и поддержку турецкому президенту и народу в связи с многочисленными жертвами вследствие сильного землетрясения, произошедшего в юго-восточных районах страны.

Никол Пашинян пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из ереванского аэропорта <Звартноц> готовится к вылету в зону бедствия самолет, на борту которого находятся спасательные силы Республики Армения.

Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь поблагодарил премьер-министра Армении за помощь и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами