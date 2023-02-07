Вторник, 7 Февраля 2023 20:53

АрмИнфо. Нам необходимо увидеть существенные действия со стороны ООН, связанные с опасной гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе из-за блокады Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Республику с внешним миром.

Об этом заявил постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН под председательством генсека ООН Антониу Гутерриша.

Как говорится в официальном сообщении Постоянного представительства РА в ООН, в ходе выступления было подчеркнуто, что Азербайджан путем насилия и агрессии пытается навязать одностороннее решение ситуации, и осуществить политику этнической чистки населения Нагорного Карабаха.

Маргарян также отметил, что доверие к Организации ставится под сомнение, поскольку последняя не может определить зарождение гуманитарных кризисов и угроз преступлений на почве массового насилия и ненависти.

Подчеркнув важность разностороннего подхода в контексте обеспечения безопасности и благополучия небольших стран, постпред Армении выразил уверенность в потенциале структур ООН для содействия миру, безопасности, справедливости и верховенству закона в нашем регионе.