Вторник, 7 Февраля 2023 20:52

АрмИнфо. В правительстве состоялось первое заседание Комиссии по вопросам организации мероприятий к 100-летнему юбилею Шарля Азнавура. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Глава аппарата премьер-министра, председатель Комиссии Араик Арутюнян придал важность проведению юбилея на высоком уровне . Было отмечено, что юбилейные мероприятия состоятся в 2024 году. В частности, планируется организовать концерты, показы фильмов, провести научную конференцию, погашение почтовых марок и др., как в Ереване, так и областях страны.

В ходе заседания сын Шарля Азнавура Николя Азнавур, соучредитель фонда <Азнавур>, поблагодарил правительство РА за создание подобной Комиссии и отметил, что одним из основных направлений миссии Фонда <Азнавур> является сохранение и распространение культурного наследия Шарля Азнавура, а также ценностей, которые носил Шансонье. <В этом контексте подготовка к мероприятиям, посвященным 100-летию Шарля Азнавура, для нас исключительно важное направление работы>, - сказал он.