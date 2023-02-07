Вторник, 7 Февраля 2023 19:07

АрмИнфо. Подача газа из Армении в Арцах, которая вчера была заблокирована Азербайджаном, частично восстановлена. Об этом сообщает Инфоцентр Арцаха.

Учитывая недостаточный объем поступающего в республику газа и холодную погоду, в ближайшее время будет восстановлено газоснабжение только для потребителей- жителей.

Напомним, что 6 февраля Азербайджан в 6-й раз перекрыл подачу газа в Арцах из Армении. В частности, в течение 57 дней блокады, Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах 13 декабря 2022 г. на три дня, 17 января 2023 г. - на день, 18 января - на день и 21 января - на четыре дня, 28 января - на день, препятствуя нормальной жизнедеятельности и оказывая на население Арцаха психологическое давление.