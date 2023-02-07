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 Вторник, 7 Февраля 2023 17:35

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилой дом 40 на пр. Баграмяна, улицы 2, 3, 4 в кв. “Давташен”; жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, школа N163, ясли-детский сад N236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-17:00  жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 71, 83 на улице Теряна, 29, 29/1 на улице Агатангехоса, жилые дома 6-12 на пр. Тиграна Меца, частные дома 8-24 на улице Адамяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 22/33 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

 

в  Котайкской области:

11:00-16:00  частично квартал “Багреванд” в Джрвеже, частично село Джрвеж; частично село Ариндж;

 

в  Гегаркуникской области:

11։00-14։00  села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калава, Барепат;

12։00-15:50   улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции копаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

 

в  Араратской области:

10։00-13։00 частично село Ванашен;

12։00-14։00 частично село Неркин Двин;

 

в  Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00   частично улицы Авагяна, Исакова, Ханджяна в городе Ехегнадзор.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 25 в 16-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Л.Саргсяна, жилой дом 6 на улице Шопрона, жилые дома 36, 38/1, 38, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембург, ясли-детские сады NN114, 272, подземные переходы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; частные дома на улицах Неркин Шенгавит 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 9/6, 9/14, 9/16, 21/4 на Тбилисском шоссе, частные дома 1/2, 81/1, 115/1 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 23, 23/1, 23/2 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22 22/3 на улице В.Папазяна;

11:00-15:00  подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00   жилые дома 3/1, 3/2 на улице Абовяна, частные дома 3, 5, 9 на улице Белякова, 4, 6, 8, 10 на улице Пушкина, жилой дом 15А на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилой дом 7 на улице Лвовяна, жилой дом 6 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 48, 50, 52 на улице Чехова, жилые дома 57а, 59а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

10։30-16։00 село Ехегнут;

11:00-17:00  село Норапат и частично город Армавир;

 

в  Котайкской области:

11:00-16:00  частично село Ариндж; частично квартал “Банаван” в Джрвеже;

 

в  Араратской области:

10:00-13:00   частично улицы Гая, Комитаса в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Араратян в городе Арарат;

12։00-14։00 частично село Неркин Двин;

10:00-13:00   частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улица Аршавира Меликяна в городе Вайк;

11:00-15:00   частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

14:00-16:00  частично улица Алавердяна в городе Вайк;

 

в  Тавушской области:

12:00-13:00   села Ачаджур, Лусаовит, Хаштарак, Акнахбюр, Лусадзор, “Иджеван” ГЭС, пункт автотехобслуживания, гостиница-ресторан “Маисян Камурдж”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

 

в  Ширакской области:

11:00-16:00  села Сараландж, Наапетаван, территория, прилегающая к школе, в селе Спандарян в Артикском регионе;

 

в  Сюникской области:

11:00-13:30 село Воротан;

14:00-15:00 село Шамб;

09:30-11:30 частично село Акнер;

12:00-14:00 частично село Акнер;

14:30-16:30 частично село Акнер.

 

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