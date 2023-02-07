Вторник, 7 Февраля 2023 17:34

АрмИнфо.Между Арменией и Турцией ведется диалог по открытию границ и установлению дипломатических отношений. Об этом 7 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

При этом он подтвердил искреннюю готовность Армении быть вовлеченным в этот процесс и в короткие сроки достичь его положительного логического завершения.

"Есть определенный прогресс. В нашем представлении процесс несколько медленно протекает, но есть положительные результаты на земле. В последнее время Армения и Турция решили отменить запрет на воздушные грузоперевозки. Надеемся, что этот процесс продолжится быстрее и с более ощутимыми результатами", - сказал он, еще раз подтвердив приверженность Армении поощрению процесса по созданию мирного и стабильного большого региона.

Отметим, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.