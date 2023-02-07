Вторник, 7 Февраля 2023 17:33

АрмИнфо.Выражаю соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в Турции и Сирии, желаю стойкости родным и близким погибших и скорейшего выздоровления раненным. Об этом 7 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Несмотря на всю сложность отношений и ситуации, Армения протянул руку помощи и выразила готовность оказать гуманитарное содействие и Турции, и Сирии. Мы, как нация, столкнувшаяся с разрушительным землетрясением в 1988 году, считаем важным, чтобы ни одно общество не осталось в одиночестве во время стихийного бедствия", - сказал Мирзоян.

На уточнение, какую помощь Армения предложила Турции, Мирзоян отметил, что Ереван готов и обсуждает передачу товаров первой необходимости в регионы, пострадавшие от землетрясения как в Турции, так и в Сирии. "А также отправку отрядом МЧС на соответствующие территории, для оказания помощи на местах", - подчеркнул Мирзоян.

Напомним, что на большей части юга Турции и севера Сирии всю ночь продолжалась спасательная операция после двух мощных землетрясений, в результате которых погибло более 5 тысяч человек.

По данным спасателей, число жертв в Турции к утру вторника возросло до 3419. Еще 20 534 человек получили ранения. В результате землетрясений 5 775 зданий обрушились. В соседней Сирии погибли по меньшей мере 1602 человека. Согласно новым подсчетам, общее число погибших превысило 5000 человек. Всего, по оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 млн человек, которые проживают на пострадавшей территории.

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков. Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Среди погибших и в Сирии, и в Турции есть армяне. Около 10 армян погибли в результате землетрясения.