Вторник, 7 Февраля 2023 17:31

АрмИнфо.7 февраля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял министра иностранных дел Республики Хорватия Гордана Грлича Радмана.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи подчеркивалась необходимость многовекторного сотрудничества в рамках двусторонних отношений. Ален Симонян, отметив, что визит на уровне спикера парламента Хорватии был лишь в 2011г., предложил активизировать межпарламентские связи.

Собеседники отметили роль групп дружбы в активном диалоге между парламентами дружественных стран.

В ходе встречи была также обсуждена послевоенная ситуация, кризис в зоне Лачинского коридора, агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении, угрозы проживающим в Нагорном Карабахе 120 тысячам армянам. "Политика Азербайджана по запрету въезда в Арцах международных, в том числе, гуманитарных организаций неприемлема. По нашему глубокому убеждению, необходимо, чтобы должностные лица и структуры Совета Европы имели возможность посещать Нагорный Карабах для мониторинга состояния прав человека", - отметил Ален Симонян.

В завершение беседы затронуты возможности взаимодействия на международных площадках. Обсуждены перспективы сотрудничества в области образования, науки, торговли и туризма. "Полагаю, запуск прямого воздушного сообщения в обоих направлениях посодействует развитию туризма", - заметил глава армянского парламента.