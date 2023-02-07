Вторник, 7 Февраля 2023 17:30

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал коллеге из Германии Анналене Бербок об экзистенциальных вызовах, с которыми сегодня сталкиваются Армения и народ Нагорного Карабаха.

Как рассказал на пресс-конференции в Бeрлине 7 февраля Мирзолян, сегодня 120-тысячное население Нагорного Карабаха находится в тотальной блокаде, оторвано от всего мира.

"И это продолжается уже два месяца. Можете представить, люди уже два месяца лишены своего основополагающего права на свободу передвижения. Арцах стоит перед гуманитарной катастрофой на глазах у всего мира. Практические ежедневные отключения газа и электричества в холодных зимних условиях, семьи, оказавшиеся по разные стороны блокады, дети, лишенные права на образование и недоедающие, люди лишенные возможности получения надлежащей медицинской помощи. Всё это является последствием того, что Азербайджан, подменив глобальную экологическую повестку, грубо нарушив взятые по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года обязательства, перекрыл Лачинский коридор - единственную дорогу, обеспечивающую связь Арцаха с внешним миром",- напомнил Мирзоян.

По его словам, блока Лачинского коридора, а также другие проявленные раннее агрессивные действия Азербайджана, такие как вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и создание невыносимых для жизни людей условий в Арцахе имеют одну цель - вынудить армянское население Нагорного Карабаха покинуть свои дома, и тем самым лишить их возможности и права жить на своей Родине.

"Это можно охарактеризовать лишь как политику этнических чисток. Это ответ Азербайджана на призыв международного сообщества решить вопросы прав и безопасности армянского народа Нагорного Карабаха", - отметил Мирзоян.

Вместе с тем он подчеркнул, что по сей день не устранены последствия азербайджанской широкомасштабной агрессии в отношении сверенной территории Армении в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года. Глава МИД РА подчеркнул, что нарушив нормы международного гуманитарного права и обязательства по заявлению от 9 ноября, Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских военнопленных и гражданских лиц, а судьба множества лиц, пропавших в результате насилия по прежнему остается неизвестной.

"Продолжается уничтожение армянского культурное наследие на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль", - сказал Мирзоян, добавив, что несмотря на вышеперечисленные сложности, продвижение мирной повестки остается принципом и стратегией Армении.

Он отметил, что в Армении придают важное значение четкой позиции Германии в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе.