Вторник, 7 Февраля 2023 15:21

АрмИнфо. Необходимо сделать все возможное, чтобы блокирование Арцаха со стороны Азербайджана не превратилось в обычное явление. Об этом 7 февраля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, для определенной части армянского общества данная проблема уже начинает превращаться в обычную реальность, однако для

мировой общественности она никогда не будет обычной. <В мировой общественности очевиден консенсус по вопросу разблокирования Лачинского коридора, если не считать одного двух мнений. Этот консенсус сводится к тому, что, да, Лачинский коридор должен быть открыт как можно скорее, и в этом вопросе ответственными сторонами выступают Азербайджан и Российская Федерация, и мы продолжим работать в данном направлении. Будьте уверены, что мы дипломатическими средствами, добьемся прогресса>, - отметил глава законодательного органа.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 58 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население республики уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.