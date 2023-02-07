Вторник, 7 Февраля 2023 14:46

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян сожалеет щ закрытом характере обсуждений по ходатайству генеральной прокуратуры РА об уголовном преследовании в отношении депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна.

По его словам, очень часто звучащие вопросы, касающиеся событий 44-дневной войны и после нее, нашли интересные ответы. <Я сожалению поведением оппозиционных деятелей, по мнению которых якобы после последних их акций можно изменить отношение общества в действующей власти. Они переоценивают свою роль на политическом поле Армении, направляя стрелки своей критики на ситуацию на границах, стремясь получить дополнительные дивиденды и сформировать свою повестку. Хочу их успокоить: армянский народ не отвлечется от своей политической повестки>, - заявил спикер.

Он заметил, что в парламенте проходит не судебный процесс над Сейраном Оганяном. Речь, всего лишь идет о том, чтобы парламент страны дал согласие на уголовное преследование в его отношении. <Необходимо пересмотреть порядок применения звания <Национальный герой> в отношении лиц, которые впоследствии решением судов получили сроки наказания>, - отметил глава законодательного органа.

Отвечая на вопрос о том, какое уголовное дело возбуждено против нынешнего министра обороны Сурена Папикяна за произошедшие в армии инциденты, в том числе, пожар в воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих, Симонян заметил, что при наличии состава преступления, вне зависимости от занимаемой должности лица, совершившие правонарушения будут привлечены к ответственности. Он отметил, что военнослужащие указанной воинской части размещались во временном строении, и для солдат здание, в котором они размещались, не являлось постоянным местом службы.

Что касается нашумевшего заявления депутата НС Гургена Арсеняна и нарушение им этики, председатель НС посчитал неправильным восприятие этого заявления депутатами арцахского парламента. Спикер заметил, что никакого нарушения этики не было. Тем более, что сам Арсенян на протяжении многих лет очень много сделал для Арцаха.

Говоря об увольнении руководителя аппарата НС Ваана Нарибекяна, который, по слухам, является близким другом Симоняна, председатель НС подчеркнул, что данное решение было принято в декабре прошлого года. Причиной увольнения стало намерения Нарибекяна поработать в частном секторе.

Отметим, что по сведениям армянских СМИ, 30 января правящая фракция <Гражданский договор> провела заседание в закрытом режиме. Основной темой обсуждения стала инициатива руководителя фракции Айка Конджоряна, секретаря фракции Артура Ованнисяна и их помощников. По данным СМИ, помощники депутатов от правящей фракции требуют премий от председателя Национального Собрания Алена Симоняна и руководителя аппарата Ваана Нарибекяна. Между тем, по закону, премии выдаются лишь госслужащим. Депутаты Конджорян и Ованнисян поставили перед собой задачу - любой ценой получить эти премии, выдвинув условие, что в противном случае руководитель аппарата НС со своей командой должен уйти. В итоге в ходе закрытого заседания было принято решение премий помощникам депутатов не выдавать, тему закрыть, а руководителя аппарата парламента уволить.