Вторник, 7 Февраля 2023 14:22

АрмИнфо. Представление генеральной прокуратурой ходатайств об уголовном преследовании оппозиционных депутатов Национального Собрания преследует одну цель - сместить внимание общественности от трагедий, которые произошло в последнее время в вооруженных силах страны. Об этом 7 февраля журналистам заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, нынешние власти всеми силами стремятся увести общественность от обсуждений вопросов, связанных с потерями

территорий суверенной Армении в результате разрушения армии и государственной системы управления. <То, о чем я говорю, это не предположения, об этом свидетельствуют обсуждения в парламенте страны. Обоснования генерального прокурора об уголовном преследования депутатов НС Сейрана Оганяна и Армена Чарчяна носят <слабый> характер. Задача властей состоит в том, чтобы оправдать нынешнее состояние вооруженных сил с процессами, которые происходили за последние 20 лет>, - отметил Абрамян, добавив, что проблемы, связанные с 44- дневной войной в Арцахе и последовавшие за ней события напрямую связаны с деятельностью нынешних властей страны за последние 4 года, которые привели к тяжелым последствиям.

Депутат подчеркнул, что <путем сегодняшнего политического мероприятия> власти хотят сфальсифицировать ситуацию, изменить общественную и гражданскую повестку, пытаясь представить ситуацию в нужной им логике.

Абрамян напомнил, что Сейран Оганян является руководителем самой крупной оппозиционной политической силы в парламенте страны. Что касается уголовного преследования сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Григория Хачатурова, то, как отметил депутат, это связано с активной политической позицией отца и сына после 2018 года. Именно по этой причине, считает Абрамян, на данном этапе именно они стали мишенью для властей Армении.

Напомним, что в НС Армении проходят обсуждения по представленным генеральным прокурором РА Анной Вардапетян ходатайств о начале уголовного преследования в отношении депутатов НС Сейрана Оганяна и Армена Чарчяна.

Отметим также, что сегодня, 7 февраля в парламенте Армении в закрытом режиме планируется провести слушания, посвященные ситуации в вооруженных силах страны. Как ожидается, в них примет участие и министр обороны РА Сурен Папикян.