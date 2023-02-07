Вторник, 7 Февраля 2023 11:52

АрмИнфо.Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 февраля приступило к обсуждениям по первому ходатайству генерального прокурора РА Анны Вардапетян об уголовном преследовании в отношении руководителя оппозиционной фракции <Армения>, экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна.

Как отметила в своем выступлении генеральный прокурор РА, 15 ноября 2022 года следственный департамент Службы национальной безопасности РА в рамках проведенных следственных мероприятий получил данные о незаконном отчуждении земель особого назначения в общине Армаш Араратской области Армении. Согласно материалам следствия, двумя решениями главы общины от 11 июля 2005 года были незаконно отчуждены два участка территорий площадью в 1,2 и 0,9 гектаров, которые находились на Ереванской лице общины Армаш. Как отметила генпрокурор, на первом участке территории располагались казарма, столовая для военных, котельная, санузел, контрольно-пропускные пункты, а на втором - воинский штаб, столовая, санузел. В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Сейран Оганян, 14 апреля 2014 года по 9 сентября 2016 года, занимая должность министра обороны РА, используя и злоупотребляя служебным положением, не предпринял необходимых мер по предупреждению данного преступления, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям. В результате этого преступления данные земельрые участки были переданы частному лицу. Тем самым, как отметила Вардапетян, Сейран Оганян, нарушив требования Земельного кодекса, согласно которым запрещается передача в собственность отдельных лиц государственные и общинные земли особого назначения, а также построенные на них здания и строения, поручил по ниже кадастровой стоимости провести отчуждение указанных земельных участков. Сейран Оганян поручил начальнику отдела капитального строительства и размещения войск МО РА Армену Акопяну выступить от имени оборонного ведомства. После этого Акопян вместе со взаимосвязанным с командующим воинской частью Юрием Хачатуровым лицом Эдгаром Аршакяном заключил договор о купле-продаже этих земельных участков. Согласно этому договору первый земельный участок с кадастровой стоимостью в 2,264 млн драмов и строениями в 8,890 млн драмов были проданы по значительно более низкой цене - в 4 млн драмов. По сути, этот земельный участок был продан Григорию Хачатурову, но был официально зарегистрирован на имя Эдгара Аршакяна. Впоследствии Григорий Хачатуров дважды вначале закладывал оба участка в банке АКБА-Кредит Агриколь, получив сумму в особо крупном размере (приблизительно в 18 млн драмов), тем самым, узаконив преступное происхождение денег, но куда были направлены эти средства у следствия пока нет ответа, оно продолжается по линии Григория Хачатурова, но не Сейрана Оганяна.

Что касается второго участка, то, как отметила генпрокурор, Сейран Оганян способствовал его продаже взаимосвязанного с начальником отдела капитального строительства и размещения войск Арменом Геворкяном лицу Норайру Карапетяну. В нотариальной конторе был заключен соответствующий договор о купле-продаже. Согласно этому договору, участок земли с кадастровой стоимостью в 1,998 млн драмов и строения стоимостью в 5,585 млн драмов были проданы по значительно низкой цене - 2,5 тыс драмов. Фактическим владельцем участка стал Армен Геворкян, хотя в Кадастре был оформлен на имя Норайра Карапетяна. В результате незаконной продажи земельных участков государству был причине ущерб в 19,5 млн драмов.

Вардапетян отметила, что по обоим эпизодам Сейран Оганян отказался давать какие-либо показания. Он также не высказал какой-либо позиции по вопросу уголовного преследования в его отношении. <С учетом срока давности, при согласии Сейрана Оганяна с указанными фактами, мое пребывание здесь оказалось бы анахронизмом, - отметила генеральный прокурор. Она добавила, что дело в отношении экс-министра обороны является частью общей цепочки преступлений, которые еще предстоит расследовать. Имея в виду срок давности, отметила Вардапетян, действующее законодательство предусматривает вердикт без назначения наказания. Тем самым, с учетом данного факта Сейран Оганян избежит наказания.

Отметим, что генеральная прокуратура представила три ходатайства об уголовном преследовании в отношении Сейрана Оганяна, одно из которых будет заслушано в закрытом режиме