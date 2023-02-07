Вторник, 7 Февраля 2023 10:39

АрмИнфо.Гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется с каждым днем из-за повсеместной нехватки продовольствия, лекарств и других предметов первой необходимости, веерных отключений электроэнергии в условиях зимы и низкой температуры за окном. Об этом сообщил член палаты представителей США Адам Шифф.

Он обратил внимание, что десятки тысяч людей, по-прежнему отрезаны от своих семей, близких и лишены средств к существованию. По его словам, страдают семьи и дети, и Соединенные Штаты должны предпринять решительные меры, чтобы помочь им.

"С гордостью сообщаю, что Постоянный представитель Нагорно-Карабахской Республики в США Роберт Аветисян будет моим гостем на завтрашнем обращении к Конгрессу. Я надеюсь, что армяне, представители армянской диаспоры в Соединенных Штатах и d мире - и да, президент Байден и Государственный департамент - расценят присутствие Постоянного представителя НКР Роберта Аветисяна в законодательном органе как сильный сигнал того, что Конгресс никогда не перестанет выступать за мир в условиях гуманитарного кризиса в Арцахе. Я всегда буду рядом с народами Армении и Арцаха и благодарю Аветисяна за то, что он привлек внимание к этим человеческим страданиям и гуманитарной катастрофе", - отметил Шифф.

В заключение конгрессмен призывал президента и Соединенные Штаты использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические инструменты для обеспечения безопасности народа Арцаха в условиях нарастающего кризиса в регионе.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 58 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха