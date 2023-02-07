Вторник, 7 Февраля 2023 10:38

АрмИнфо. "Наша цель - сделать Армению привлекательной и удобной для жизни страной. Нужно выявить глубинные причины существующих проблем и попытаться их решить>, - заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с участниками программы <иГорц> по привлечению специалистов диаспоры в органы государственного управления Армении.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян отметил большую потребность РА в кадрах, которые <способны решать, а не создавать проблемы>. <Это, думаю, самая большая задача, и я надеюсь, что присутствующие здесь люди обладают именно такими навыками и способностями>, - сказал он.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян напомнил, что программа, целью которой являются совершенствование системы государственного управления, вовлечение диаспоры в систему управления, а также репатриация специалистов, реализуется с 2020 года. Участники программы включаются в работу органов государственного управления Республики Армения сроком на 1 год. Их опыт работы и умения применяются в работах и программах, реализуемых госорганами, способствуют реализации инновационных идей и отраслевых исследований.

По его словам, 68% частников предыдущих двух этапов были репатриированы, вместо ожидаемых 25%. Некоторые из них были назначены на высокие должности: заместитель министра, председатель комитета, директор ГНКО, советник министра и другие государственные должности. 60% оставшихся в Армении участников программы в 2021- 2022 гг. трудоустроены, из них 13 - в органах государственного управления Армении.

<В программе <иГорц" 2022-2023 гг. участвует 50 экспертов, работающих в 24 различных ведомствах. В этом году в программу включены новые ведомства, такие как Статистический комитет, Комиссия по телевидению и радио и Инспекционный орган по надзору за рынком. Участники приехали из России, США, Ливана, Аргентины, Бельгии, Египта, Франции, Канады, Беларуси и Украины>, - отметил Синанян, указав на то, что участники программы в основном молодые.

Подводя итоги встречи, премьер-министр еще раз подчеркнул важность программы <иГорц>, одной из целей которой является использование потенциала соотечественников из диаспоры в преодолении вызовов, стоящих перед государством. Как указал премьер, одной из фундаментальных причин является низкий уровень или отсутствие институционализации. <Очень ценно, что вы пришли и хотите поделиться своим опытом в становлении государственных институтов Армении. Мы должны работать над обеспечением эффективности и развития", - отметил Никол Пашинян и пожелал успехов участникам программы <иГорц>.