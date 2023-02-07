Вторник, 7 Февраля 2023 10:19

АрмИнфо.На данный момент время ожидания интервью на получение визы в США сократилось и составляет меньше года.

Как сообщает пресс-служба Посольства США в РА, в ближайшие месяцы консульский отдел американского посольства утроит объем обслуживания, что позволит еще больше сократить время ожидания в очереди.

Вместе с тем, в посольстве США напомнили, что не работают ни с какими туристическими агентствами. "Не ведитесь на визовые аферы", - отметили в посольстве США в РА.