Вторник, 7 Февраля 2023 10:16

АрмИнфо. "Я призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственный транзит в соответствии с прежними обязательствами", так посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер ответил на обращение председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам НС Армении Тагуи Товмасян по ситуации вокруг Бердзорского коридора.

Товмасян напомнила, что в многочисленных обращениях, адресованных послу США в ОБСЕ Майклу Карпентеру, сообщала о чрезвычайной гуманитарной ситуации в Арцахе и жизненно важных проблемах 120 тысяч жителей, заблокированных Азербайджаном.

"Я представляла послу дополнительную информацию о проблемах, созданных Азербайджаном, в частности, из-за деструктивного поведения последнего невозможно попасть на место аварии на участке Ахавно-Бердзор и провести работы по восстановлению электроснабжения, прерванного в условиях холодной зимы.

Я также информировала посла Карпентера об эмоциональном и психологическом насилии со стороны Азербайджана в отношении 19 армянских детей, перевозимых в Арцах, и обосновала нарушение основополагающих положений Конвенции о правах ребенка преступными действиями азербайджанцев", - напомнила она.

Товмасян сообщила, что просила Карпентера в рамках своего мандата/полномочий предпринять конкретные шаги по наложению санкций на политическое руководство Азербайджана, которое отдало приказ ворваться в автобус с детьми, перевозимыми в Арцах, и осуществить в их отношении психологический террор; принять все возможные меры для обеспечения доступа армянской стороны к участку дороги Агавно-Бердзор для восстановления подачи электроэнергии в Арцах.

Товмасян также добавила, что в своем ответном письме посол благодарит за обращения, в которых была выражена обеспокоенность относительно сложившейся вокруг Бердзорского коридора ситуации, а также нарушения прав человека в Нагорном Карабахе.

"Будьте уверены, что Соединенные Штаты держат этот вопрос под пристальным вниманием как через свои посольства в Вашингтоне, так и в Баку и Ереване, и я лично внимательно слежу за развитием событий. Я призвал Азербайджан и Россию восстановить беспрепятственный проезд в соответствии с предыдущими договоренностями", - сказал посол.

Карпентер добавил, что они продолжат работу с Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, многостороннем формате через таких партнеров, как ЕС, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для достижения всеобъемлющего и постоянного урегулирования этого конфликта, который продолжается уже очень давно и унес слишком много жизней.