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АрмИнфо. 24 вопроса включены в повестку пленарного заседания Национального Собрания Армении, которое стартует 7 февраля.
Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в повестку заседания НС включен и вопрос об уголовном преследовании в отношении двух депутатов парламента от оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна и Армена Чарчяна. С ходатайствами об уголовном преследовании парламентариев выступит генеральный прокурор РА Анна Вардапетян. 6 вопросов будут обсуждены во втором и окончательном чтении.
Накануне Сейран Оганян призвал своих коллег из оппозиционных фракций <Армения> и <Честь имею> не участвовать в заседании, считая его <дешевой постановкой> властей. В отношении экс-министра обороны, руководителя фракции <Армения> Сейрана Оганяна имеется три ходатайства, одно из которых является конфиденциальным. По одному делу, согласно прокуратуре, есть факты о том, что Оганян, используя свое должностное положение, совершил растрату в особо крупных размерах. По двум другим делам экс-министр подозревается в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты. В отношении Армена Чарчяна генпрокурор представил одно ходатайство, дело связано с медицинской деятельностью профессора Чарчяна. По данным прокуратуры, в 2017 году Чарчян подписал заведомо ложное заключение экспертизы
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