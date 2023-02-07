Вторник, 7 Февраля 2023 10:13

АрмИнфо.По положению на утро 7 февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспортных средств. Повороты Спитака труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепами. Также труднопроходимы автодороги Амасия- Егнаджур, Амасия-Бердашен, Гюмри-Амасия. Метели наблюдаются на дорогах Ланджик- Мастара и Ланджик-Талин. На автодорогах Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

В регионах Арагац, Апаран, Амасия, Баграмян, городах Иджеван, Дилижан, Чамбарак, Гавар, Севан, Спитак, Степанаван, Ванадзор, Каджаран, Капан, Сисиан, селах Шурнух, Верин Хотанан, на участках Сисиан-"Зангер", местности под названием "Мегру сар" идет снег.

В регионах Талин, Арагац, Ашоцк и Амасия и в городе Мегри наблюдается метель, видимость - низкая. На автодороге Капан-Каджаран наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.