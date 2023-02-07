Вторник, 7 Февраля 2023 10:12

АрмИнфо.Вопросы региональной и международной безопасности обсудили на встрече 6 февраля в Берлине глава МИД РА Арарат Мирзоян и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян представил собеседнику подробности кризиса, вызванного блокированием Азербайджаном Лачинского коридора, и в этом контексте подчеркнул необходимость четких шагов международного сообщества по его урегулированию. Глава МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан преследует цель подвергнуть этнической чистке армянское население Нагорного Карабаха, для предотвращения чего необходимо усилить давление на Азербайджан.

Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 58 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.