Вторник, 7 Февраля 2023 10:11

АрмИнфо.МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с очередным перекрытием Азербайджаном подачи газа в Республику.

В заявлении внешнеполитического ведомства констатируется, что 6 февраля 2023 года Азербайджан в шестой раз с начала введения блокады перекрыл подачу газа в Арцах, поступающего из Армении по единственному газопроводу.

"В течение 57 дней блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах 13 декабря 2022 г. на три дня, 17 января 2023 г. - на день, 18 января

- на день и 21 января - на четыре дня, 28 января - на день, препятствуя нормальной жизнедеятельности и оказывая на население Арцаха психологическое давление.

В результате действий Азербайджана 120 тысяч жителей республики, включая 30 тысяч детей, в условиях жесткой транспортной блокады и зимних холодов продолжают испытывать большие трудности с обеспечением отоплением и горячей водой. Ситуация еще более усугубляется острым дефицитом электроэнергии, вызванным произошедшей 9 января аварией на идущей из Армении единственной высоковольтной линии, последствия которой не удается ликвидировать ввиду упорного препятствования азербайджанской стороны", - отметили в МИД НКР.

Официальный Степанакерт подчеркнул, что подобные действия Азербайджана со всей очевидностью подтверждают, что и после подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня официальный Баку не отказался от своей многолетней политики по уничтожению народа Арцаха на территории его исторического проживания. В МИД Арцаха добавили, что для достижения своих целей высшее руководство Азербайджана прибегает к блокаде НКР, срывает работу жизненно важной энергетической инфраструктуры, таким образом создавая невыносимые условия жизни и обрекая гражданское население на неимоверные лишения.

"Антигуманные действия Азербайджана свидетельствуют о том, что высшее руководство этой страны поставило себя выше международного права и норм человеческой морали. Игнорируя призывы многих стран и международных организаций к немедленному снятию блокады Арцаха, решение Европейского суда по правам человека об обеспечении свободного передвижения людей и грузов по Лачинскому коридору, официальный Баку фактически противопоставил себя цивилизованному сообществу. Подобное поведение стало возможным в условиях безнаказанности бакинского режима, что развязывает ему руки для еще большего ужесточения своей криминальной политики в отношении автохтонного армянского населения Арцаха.

В этих условиях для предотвращения уничтожения народа Арцаха считаем необходимым, чтобы международное сообщество направило свои усилия не только на прекращение блокады Арцаха, но и на принятие оперативных мер, включающих разработку механизмов раннего предупреждения, оценки и реагирования на геноцидальную политику Азербайджана", - резюмировали в МИД НКР.